Вражеская атака на Херсонскую общину: количество погибших увеличилось до двух

От российских обстрелов сегодня вечером в Херсонской общине погибли два человека, сообщил руководитель МВА Роман Мрочко, пишет УНН.

По уточненной информации, в результате вражеского обстрела Корабельного района Херсона погибла женщина 59 лет. Она находилась в здании, которое было разрушено. Поэтому, на этот час в Херсонской городской территориальной общине из-за российской агрессии погибли два человека - написал Мрочко в Telegram.

Напомним

российские военные сегодня вечером обстреляли жилой дом в Херсоне.

В результате обстрела рф Антоновки на Херсонщине погиб мужчина