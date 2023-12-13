Взрывы прогремели в Киеве: ракетная угроза в регионе

В Киеве прогремели взрывы, сообщает УНН.

Сейчас в городе и области объявлена воздушная тревога. Кроме того, тревога объявлена в Черниговской области.

В Воздушных Силах сообщили о ракетной опасности в этих областях.

Ожидаем официальную информацию.