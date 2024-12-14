Взрывы на нефтебазе в Орле: что известно об атаке

В российском городе Орел прогремели по меньшей мере четыре взрыва, которые были связаны с атакой на местную нефтебазу. Об этом сообщают росСМИ, передает УНН.

Детали

В террористическом государстве заявили об уничтожении украинских беспилотников силами противовоздушной обороны еще до того, как они достигли цели. Однако сообщения очевидцев свидетельствуют, что взрывы все же имели место, вызвав волну обсуждений в социальных сетях.

Информация о масштабах возможных повреждений и пострадавших пока уточняется.

В нижегородской области рф произошли взрывы