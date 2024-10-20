В ночь на сегодня в нижегородской области рф произошли взрывы. Об этом сообщают росСМИ, передает УНН.

Детали

В дзержинске нижегородской области местные жители стали свидетелями мощных взрывов. По информации очевидцев, попытка атаки беспилотниками началась примерно в 3:30. Всего было зафиксировано около десяти взрывов с интервалами в несколько минут, а также слышались звуки стрельбы и автоматных очередей.

Согласно предварительным данным, системы противовоздушной обороны террористической страны смогли сбить несколько воздушных целей. Официальной информации о последствиях атаки пока не поступало.

Ранее сообщалось об уничтожении беспилотников в нескольких российских регионах: 11 дронов в орловской области, 8 - в курской, 4 - в брянской. Также зафиксированы случаи ликвидации БпЛА в липецкой области и в раменском округе подмосковья.

В российском Курске ночью прогремели взрывы