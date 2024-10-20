У нижегородської області рф сталися вибухи
Київ • УНН
У дзержинську нижегородської області рф місцеві жителі повідомили про серію потужних вибухів вночі. За попередніми даними, системи ППО збили кілька повітряних цілей, імовірно безпілотників.
У ніч на сьогодні у нижегородської області рф сталися вибухи. Про це повідомляють росЗМІ, передає УНН.
Деталі
У дзержинську нижегородської області місцеві жителі стали свідками потужних вибухів. За інформацією очевидців, спроба атаки безпілотниками розпочалася приблизно о 3:30. Усього було зафіксовано близько десяти вибухів з інтервалами у кілька хвилин, а також чулися звуки стрілянини та автоматних черг.
Згідно з попередніми даними, системи протиповітряної оборони терористичної країни змогли збити кілька повітряних цілей. Офіційної інформації про наслідки атаки наразі не надходило.
Раніше повідомлялося про знищення безпілотників у кількох російських регіонах: 11 дронів в орловській області, 8 - у курській, 4 - у брянській. Також зафіксовані випадки ліквідації БпЛА в липецькій області та в раменському окрузі підмосков'я.
В російському Курську вночі пролунали вибухи02.08.24, 07:11 • 123027 переглядiв