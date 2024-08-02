В российском Курске ночью раздавались мощные взрывы. Местные власти сообщили о работе ПВО для отражения атаки беспилотников в Курской области.
В российском городе Курск ночью раздавались взрывы, а в регионе работали силы и средства противовоздушной обороны из-за атаки беспилотников. Об этом сообщили местные Telegram-каналы и исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов, передает УНН.
Детали
Известно, что местные власти сначала заявляли об угрозе ракетных ударов для региона, затем около 02.00 сообщили об отбое, а еще позже появилось сообщение об опасности атаки БпЛА в области.
Позже Смирнов заявил о работе ПВО в области для отражения воздушной атаки.
В то же время, в курских пабликах распространяются сообщения о звуках взрывов в разных районах облцентра в течение ночи. Отмечалось, что они были «мощные».
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