В российском городе Курск ночью раздавались взрывы, а в регионе работали силы и средства противовоздушной обороны из-за атаки беспилотников. Об этом сообщили местные Telegram-каналы и исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов, передает УНН.

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Известно, что местные власти сначала заявляли об угрозе ракетных ударов для региона, затем около 02.00 сообщили об отбое, а еще позже появилось сообщение об опасности атаки БпЛА в области.

Позже Смирнов заявил о работе ПВО в области для отражения воздушной атаки.

В то же время, в курских пабликах распространяются сообщения о звуках взрывов в разных районах облцентра в течение ночи. Отмечалось, что они были «мощные».

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