Оперативные службы России оцепили часть проспекта в Севастополе якобы из-за суббоеприпасов от сбитой ракеты ATACMS. Об этом 2 августа заявил губернатор Михаил Развожаев, передает УНН.

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«Вниманию жителей, проживающих в районе проспекта Генерала Острякова, 242, корпус 2! Сейчас оперативные службы оцепили часть проспекта, на дороге много суббоеприпасов от сбитой ракеты ATACMS. Сейчас оперативные службы будут убирать суббоеприпасы и принимать решение по сбитой ракете (возможна ли ее транспортировка для уничтожения на полигоне)», - написал он в своем телеграмм-канале.

Он добавил, что с помощью машины оповещения будет объявлено, когда все работы закончатся и можно будет выходить на улицу. Развожаев отметил, что по его поручению на месте был развернут оперативный штаб.

Ранее в этот день он сообщил, что российские силы ПВО якобы сбили ряд воздушных целей в небе над Севастополем. Позже он отметил, что удалось сбить более четырех воздушных целей. Части ракет и обломки БПЛА упали на улицах города и повредили ЛЭП и крышу дома. Информации о пострадавших нет.

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