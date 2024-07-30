В оккупированном Крыму, вблизи Севастополя россияне развернули несколько комплексов ПВО С-300 и РЛС. Об этом сообщает подпольное движение «АТЕШ», передает УНН.

Детали

«АТЕШ» выследил ЗРК С-300 в Гагаринском муниципальном округе в Севастополе Наш человек смог оперативно вычислить плохо замаскированный оккупантами ракетный комплекс, РЛС и несколько комплексов С-300 - заявили в «АТЕШ».

Партизаны подчеркивают, что информацию уже передали в Силы обороны и опубликовали точные координаты российской ПВО: 44.544286, 33.431544, 44.544927777777772, 33.431977777777774, 44.544750, 33.432911, 44.23344