Один оккупант погиб и ещё три были ранены в результате взрыва в отделе полиции "Новокаховский", что на временно захваченной рф части Херсонской области. Инцидент произошёл накануне, но роСМИ начали тиражировать эту историю только сегодня. Об этом пишет УНН.

23-летний лейтенант полиции В.И. Плющ погиб от полученных травм на месте, еще трое полицейских отделались ушибами, их отправили на амбулаторное лечение. - пишут росСМИ.

Детали

Медиа ASTRA пишет, что этот отдел полиции россияне обустроили на четвертом этаже многоквартирного жилого дома на улице Дружбы.

Сообщается, что взорвался неустановленный ракетный боеприпас. По предварительной информации, это был "Хаймарс".

В здании повреждена кровля, обрушены стены, а квартиры, где базировался оккупационный отдел полиции, полностью разрушены.

В результате удара пострадала и мирная жительница. По данным СМИ, раненую доставили в больницу с несколькими переломами.

В оккупированном Мариуполе прогремели взрывы