Взрыв в Новой Каховке: один российский коп погиб, ещё три ранены

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Эксклюзив
С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика
  •  101391 просмотра

С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика

Эксклюзив
Строительство Национального военного мемориального кладбища: какие работы уже ведутся и кто их проводит
  •  106509 просмотра

Строительство Национального военного мемориального кладбища: какие работы уже ведутся и кто их проводит

Эксклюзив
Национальное военное мемориальное кладбище будут строить в 8 этапов: сколько продлится строительство и на каком этапе возведут крематорий
  •  108501 просмотра

Национальное военное мемориальное кладбище будут строить в 8 этапов: сколько продлится строительство и на каком этапе возведут крематорий

Эксклюзив
Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз
11 апреля 2024, 13:21  •  134943 просмотра

Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз

Эксклюзив
Эксперт о стоимости восстановления Трипольской ТЭС: это десятки миллиардов гривен
11 апреля 2024, 12:39  •  123036 просмотра

Эксперт о стоимости восстановления Трипольской ТЭС: это десятки миллиардов гривен

Закон о мобилизации принят: основные положения и когда начнут действовать новые правила
11 апреля 2024, 08:21  •  135496 просмотра

Закон о мобилизации принят: основные положения и когда начнут действовать новые правила

Эксклюзив
КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня
10 апреля 2024, 13:53  •  160949 просмотра

КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня

Эксклюзив
В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации
10 апреля 2024, 13:01  •  139578 просмотра

В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации

Эксклюзив
Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп
10 апреля 2024, 09:04  •  134272 просмотра

Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков
10 апреля 2024, 06:55  •  117703 просмотра

Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков

Новости по теме
Взрыв в Новой Каховке: один российский коп погиб, ещё три ранены

Взрыв в Новой Каховке: один российский коп погиб, ещё три ранены

  •  1197 просмотра
В Генштабе нашли возможности для поочередной ротации бригад ВСУ

В Генштабе нашли возможности для поочередной ротации бригад ВСУ

  •  1536 просмотра
Spotify собирается конкурировать с ремиксами на TikTok: позволит пользователям попробовать себя в роли диджеев - WSJ

Spotify собирается конкурировать с ремиксами на TikTok: позволит пользователям попробовать себя в роли диджеев - WSJ

  •  1758 просмотра
Удар рф по Константиновке: количество пострадавших возросло до 6 человек

Удар рф по Константиновке: количество пострадавших возросло до 6 человек

  •  2544 просмотра
Киевлян, избивших и подожгли человека, лишат свободы сроком на 14 лет

Киевлян, избивших и подожгли человека, лишат свободы сроком на 14 лет

  •  3081 просмотра
Чиновника киевской таможни задержали на взятке

Чиновника киевской таможни задержали на взятке

  •  3889 просмотра
Зеленский встретился с представителями Всемирного конгресса украинцев: говорили об усилении международной поддержки

Зеленский встретился с представителями Всемирного конгресса украинцев: говорили об усилении международной поддержки

  •  6351 просмотра
КГГА остановила аукцион по предоставлению в аренду Житнего рынка

КГГА остановила аукцион по предоставлению в аренду Житнего рынка

  •  4613 просмотра
СБУ сообщила о подозрении одному из руководителей УПЦ (МП) Данилевичу

СБУ сообщила о подозрении одному из руководителей УПЦ (МП) Данилевичу

  •  5626 просмотра
Лубинец обратился в ООН из-за уничтожения россиянами украинского собора в оккупированном Севастополе

Лубинец обратился в ООН из-за уничтожения россиянами украинского собора в оккупированном Севастополе

  •  5602 просмотра

Популярные

Великобритания рассматривает возможность передать Украине прототип лазерного оружия DragonFire

Великобритания рассматривает возможность передать Украине прототип лазерного оружия DragonFire

  •  84626 просмотра
Правительство выделило 125,5 млн грн на водоснабжение Николаева после подрыва Каховской ГЭС

Правительство выделило 125,5 млн грн на водоснабжение Николаева после подрыва Каховской ГЭС

  •  67111 просмотра
Юморист из "Лиги смеха" Виктор Розовый на фронте получил тяжелое ранение в голову

Юморист из "Лиги смеха" Виктор Розовый на фронте получил тяжелое ранение в голову

  •  69113 просмотра
Глава наблюдательного совета "Центрэнерго": восстанавливать Трипольскую ТЭС без предоставления Украине систем ПВО - "бесполезно"

Глава наблюдательного совета "Центрэнерго": восстанавливать Трипольскую ТЭС без предоставления Украине систем ПВО - "бесполезно"

  •  45722 просмотра
"Клуб проклятых" или какие риски несет в себе законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса"

"Клуб проклятых" или какие риски несет в себе законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса"

  •  138800 просмотра

Публикации

"Клуб проклятых" или какие риски несет в себе законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса"

"Клуб проклятых" или какие риски несет в себе законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса"

  •  138800 просмотра
Сомнительный профессор в сомнительном вузе: как один депутат строит свою научную карьеру

Сомнительный профессор в сомнительном вузе: как один депутат строит свою научную карьеру

11 апреля 2024, 08:47  •  186455 просмотра
Институт двойных стандартов: как НБУ в чужом глазу пылинку видит, а в своем - пенька не замечает

Институт двойных стандартов: как НБУ в чужом глазу пылинку видит, а в своем - пенька не замечает

11 апреля 2024, 05:00  •  205667 просмотра
Почти год Олег Кипер возглавляет Одесскую область: о смене гражданства жены, закрытой декларации и жизни под ракетами в эксклюзивном интервью

Почти год Олег Кипер возглавляет Одесскую область: о смене гражданства жены, закрытой декларации и жизни под ракетами в эксклюзивном интервью

10 апреля 2024, 15:37  •  213310 просмотра
Государственная программа лечения бесплодия: какие есть ограничения и кто может воспользоваться

Государственная программа лечения бесплодия: какие есть ограничения и кто может воспользоваться

9 апреля 2024, 13:31  •  253621 просмотра

Взрыв в Новой Каховке: один российский коп погиб, ещё три ранены

В результате взрыва в полицейском участке на оккупированной россией части Херсонской области погиб один российский полицейский, еще трое получили ранения, также пострадала мирная жительница.

Война •   •  1197 просмотра
Взрыв в Новой Каховке: один российский коп погиб, ещё три ранены

В Генштабе нашли возможности для поочередной ротации бригад ВСУ

Вооруженные силы Украины нашли возможности для ротации бригад, которые выполняют боевые задачи на фронте с начала полномасштабного российского вторжения, давая им возможность отдохнуть.

Война •   •  1536 просмотра
В Генштабе нашли возможности для поочередной ротации бригад ВСУ

Spotify собирается конкурировать с ремиксами на TikTok: позволит пользователям попробовать себя в роли диджеев - WSJ

Spotify разрабатывает инструменты, которые позволят подписчикам ускорять, объединять и редактировать песни, компенсируя артистам и лейблам за измененные версии, транслируемые на платформе, с целью привлечения молодых пользователей и получения новых доходов.

Культура •   •  1758 просмотра
Spotify собирается конкурировать с ремиксами на TikTok: позволит пользователям попробовать себя в роли диджеев - WSJ

Удар рф по Константиновке: количество пострадавших возросло до 6 человек

В результате российского удара по Константиновке были ранены шесть гражданских лиц, повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры.

Война •   •  2544 просмотра
Удар рф по Константиновке: количество пострадавших возросло до 6 человек

Киевлян, избивших и подожгли человека, лишат свободы сроком на 14 лет

Двух киевлян приговорили к 14 годам лишения свободы за умышленное убийство после того, как они из мести избили мужчину, облили его легковоспламеняющимся веществом и подожгли.

Киев •   •  3081 просмотра
Киевлян, избивших и подожгли человека, лишат свободы сроком на 14 лет

Чиновника киевской таможни задержали на взятке

Сотрудника киевской таможни и таможенного брокера задержали за получение взятки от импортера кофе за содействие в растаможивании товаров из Колумбии и Бразилии.

Криминал и ЧП •   •  3889 просмотра
Чиновника киевской таможни задержали на взятке

Зеленский встретился с представителями Всемирного конгресса украинцев: говорили об усилении международной поддержки

В Черновцах Президент Владимир Зеленский встретился с представителями Всемирного Конгресса Украинцев, чтобы обсудить усиление международной поддержки и сохранение мирового внимания к Украине.

Война •   •  6351 просмотра
Зеленский встретился с представителями Всемирного конгресса украинцев: говорили об усилении международной поддержки

КГГА остановила аукцион по предоставлению в аренду Житнего рынка

Киевская власть приостановила аукцион на аренду Житнего рынка, прислушавшись к беспокойству общественности, и будет работать с жителями над разработкой обновленных условий для потенциального инвестора, которые сохранят функциональность рынка и возродят его.

Экономика •   •  4613 просмотра
КГГА остановила аукцион по предоставлению в аренду Житнего рынка

СБУ сообщила о подозрении одному из руководителей УПЦ (МП) Данилевичу

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении одному из руководителей УПЦ (МП), ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Война •   •  5626 просмотра
СБУ сообщила о подозрении одному из руководителей УПЦ (МП) Данилевичу

Лубинец обратился в ООН из-за уничтожения россиянами украинского собора в оккупированном Севастополе

россияне демонтировали купол Кафедрального собора Православной Церкви Украины в оккупированном Крыму, нарушая религиозную свободу и уничтожая украинскую национальную идентичность.

Война •   •  5602 просмотра
Лубинец обратился в ООН из-за уничтожения россиянами украинского собора в оккупированном Севастополе