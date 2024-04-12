В оккупированном Мариуполе прогремели взрывы

В оккупированном Мариуполе были слышны взрывы. Мариупольцы сообщают, что от взрывной волны сработала сигнализация автомобилей и задрожали окна, передает УНН со ссылкой на сообщение Мариупольского городского совета.

"Мариупольцы сообщают, что особенно громко в районе 21-го и 23-го микрорайонов. Также - слышно на Левобережье. Люди пишут, что от взрывной волны сработала сигнализация автомобилей и задрожали окна", - говорится в сообщении.

В Мариупольском городском совете добавили, что оккупанты сначала написали, что это гиперзвуки от российского самолета. Но впоследствии сообщили, что это уже не самолеты.

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