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В оккупированном Мариуполе прогремели взрывы
В оккупированном Мариуполе были слышны взрывы, от которых срабатывали сигнализации автомобилей и дрожали окна, а жители сообщали, что в некоторых районах взрывы были особенно громкими.
Нидерланды выделили миллиард евро на военную помощь Украине и 400 млн евро на восстановление - Зеленский
Нидерланды выделили один миллиард евро на военную помощь Украине и 400 миллионов евро на восстановление, о чем шла речь во время телефонного разговора между премьер-министром Нидерландов Марком Рютте и президентом Украины Владимиром Зеленским.
Китай осуждает нападение на посольство Ирана в Сирии, в то же время в США призывают оказать сдерживающее влияние на Тегеран
Китай решительно осудил военную атаку Израиля на иранское посольство в Сирии, а США призвали к сдерживающим действиям против возможного возмездия со стороны Ирана.
Полицейская авиация спасла более 2 500 жизней в Украине за почти два года
С апреля 2022 года пилоты Национальной полиции совершили более 7 000 эвакуационных вылетов и спасли более 2 500 человек, используя вертолеты, оборудованные как медицинские транспортные средства.
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На пограничной дороге Червоноград - Рава-Русская начали укладку дорожного покрытия: когда планируют завершить
Дорожники начали асфальтирование пограничной дороги Червоноград-Рава-Русская, обустройство тротуаров, обочин, съездов и ремонт двух мостовых переходов, 53-километровый участок планируют завершить в этом году.
Шольц выразит обеспокоенность по поводу поддержки Пекином москвы во время визита в Китай - Reuters
Канцлер Германии Олаф Шольц во время своего визита в Китай выразит обеспокоенность относительно поддержки Китаем россии и избыточных мощностей китайского производства, одновременно стремясь уменьшить риски, не отделяясь от китайской экономики.
россияне ударили ракетой по пятиэтажке в Константиновке на Донетчине: по меньшей мере трое пострадавших
В результате российского ракетного удара по жилому дому в Константиновке Донецкой области пострадали по меньшей мере 3 человека.
Армия рф атаковала с беспилотника 75-летнюю женщину на Херсонщине
75-летняя женщина получила тяжелые ранения, в том числе взрывную травму и травму головы, после того, как российские войска атаковали ее с помощью беспилотника, сбросившего взрывчатку на ее двор в Бериславе, Херсонская область.