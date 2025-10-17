Взрыв произошел на химзаводе в российском Башкортостане: по меньшей мере шесть пострадавших

В российском Башкортостане произошел взрыв на химическом заводе "Авангард". По предварительным данным, по меньшей мере шесть человек получили травмы. Местные сообщают о сильных взрывах и ярких вспышках перед ними, пишет УНН со ссылкой на росСМИ.

Другие СМИ уточняют, что авария произошла на нитроузле предприятия.

По меньшей мере шесть человек пострадали в результате взрыва на заводе в Стерлитамаке. В округе до сих пор слышны сильные взрывы, ревут сигналки автомобилей. Местные сообщают, что сначала появилось яркое свечение, а через несколько секунд раздался грохот