Взрыв произошел на химзаводе в российском Башкортостане: по меньшей мере шесть пострадавших
Киев • УНН
На химическом заводе "Авангард" в Башкортостане произошел взрыв, в результате которого пострадали по меньшей мере шесть человек. Авария произошла на нитроузле предприятия, местные жители сообщали о сильных взрывах и ярких вспышках.
В российском Башкортостане произошел взрыв на химическом заводе "Авангард". По предварительным данным, по меньшей мере шесть человек получили травмы. Местные сообщают о сильных взрывах и ярких вспышках перед ними, пишет УНН со ссылкой на росСМИ.
Взрыв на химическом заводе "Авангард" в Стерлитамаке, есть пострадавшие. Предварительно, рвануло в третьем цехе
Другие СМИ уточняют, что авария произошла на нитроузле предприятия.
По меньшей мере шесть человек пострадали в результате взрыва на заводе в Стерлитамаке. В округе до сих пор слышны сильные взрывы, ревут сигналки автомобилей. Местные сообщают, что сначала появилось яркое свечение, а через несколько секунд раздался грохот
