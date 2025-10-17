Вибух стався на хімзаводі у російському Башкортостані: щонайменше шестеро постраждалих
Київ • УНН
На хімічному заводі "Авангард" у Башкортостані стався вибух, внаслідок якого постраждали щонайменше шестеро людей. Аварія трапилася на нітровузлі підприємства, місцеві жителі повідомляли про сильні вибухи та яскраві спалахи.
У російському Башкортостані стався вибух на хімічному заводі "Авангард". За попередніми даними, щонайменше шестеро людей отримали травми. Місцеві повідомляють про сильні вибухи та яскраві спалахи перед ними, пише УНН із посиланням на росЗМІ.
Вибух на хімічному заводі "Авангард" у Стерлітамаку є постраждалими. Попередньо, рвонуло у третьому цеху
Інші ЗМІ уточнюють, що аварія сталася на нітровузлі підприємства.
Щонайменше шестеро людей постраждали внаслідок вибуху на заводі у Стерлітамаку. В окрузі досі чути сильні вибухи, ревуть сигналки автомобілів. Місцеві повідомляють, що спочатку з'явилося яскраве свічення, а за кілька секунд пролунав гуркіт
