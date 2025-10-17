$41.640.12
16:16 • 472 перегляди
Трамп не виключив відправку Tomahawk Україні: CNN дізналося деталі розмови президента США з путіним
14:20 • 7040 перегляди
Профільний комітет рекомендував проєкт Бюджету-2026 до першого читання: розгляд очікують 21-22 жовтня
Ексклюзив
13:38 • 13040 перегляди
У комітеті ВР з нацбезпеки оцінили рівень мобілізації в УкраїніVideo
12:25 • 7702 перегляди
Трамп на Алясці ледь не покинув зустріч, коли путін почав розводити "історичні" тиради та не захотів миру – FT
Ексклюзив
11:59 • 13925 перегляди
Олена Сосєдка: Ми вчилися на практиці, а вони у TikTok. Чому діти знають про гроші більше, ніж ми в їхньому віці?
11:57 • 13096 перегляди
Угорщина повинна виконати ордер МКС на арешт путіна - МЗС Німеччини
11:03 • 14670 перегляди
Активний циклон принесе дощі і похолодання в Україну: прогноз погоди до кінця тижня
Ексклюзив
17 жовтня, 08:14 • 20748 перегляди
На що розраховує Україна?: член комітету з нацбезпеки про можливість надання Tomahawk на тлі зустрічі Зеленського з Трампом
Ексклюзив
17 жовтня, 07:15 • 48104 перегляди
ШІ у сучасній зброї: чому тема стала актуальною, та які ризики несеPhoto
17 жовтня, 05:53 • 28806 перегляди
Ворог втратив 29 тисяч військових за вересень: Сирський про зрив весняно-літньої наступальної кампанії рф
Вибух стався на хімзаводі у російському Башкортостані: щонайменше шестеро постраждалих

Київ • УНН

 • 650 перегляди

На хімічному заводі "Авангард" у Башкортостані стався вибух, внаслідок якого постраждали щонайменше шестеро людей. Аварія трапилася на нітровузлі підприємства, місцеві жителі повідомляли про сильні вибухи та яскраві спалахи.

Вибух стався на хімзаводі у російському Башкортостані: щонайменше шестеро постраждалих

У російському Башкортостані стався вибух на хімічному заводі "Авангард". За попередніми даними, щонайменше шестеро людей отримали травми. Місцеві повідомляють про сильні вибухи та яскраві спалахи перед ними, пише УНН із посиланням на росЗМІ.

Вибух на хімічному заводі "Авангард" у Стерлітамаку є постраждалими. Попередньо, рвонуло у третьому цеху 

- йдеться у дописі.

Інші ЗМІ уточнюють, що аварія сталася на нітровузлі підприємства.

Щонайменше шестеро людей постраждали внаслідок вибуху на заводі у Стерлітамаку. В окрузі досі чути сильні вибухи, ревуть сигналки автомобілів. Місцеві повідомляють, що спочатку з'явилося яскраве свічення, а за кілька секунд пролунав гуркіт 

- вказують російські видання.

Раніше УНН писав, що російське місто сочі зазнало ракетної атаки в ніч на 17 жовтня. Мер закликав мешканців зберігати спокій та не виходити на вулицю. Зазначається, що туристів у готелях курортного міста спускають у підвали та підземні паркінги.

Альона Уткіна

