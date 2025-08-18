Взрыв на заводе "Эластик" в Рязанской области: уже 20 погибших
Киев • УНН
На заводе "Эластик" в Рязанской области РФ в пороховом цехе произошел взрыв. Погибло 20 человек, 134 пострадали, 31 госпитализирован.
Также, помимо 20 жертв, российские СМИ сообщают о 134 пострадавших. Согласно актуальным данным, спасатели продолжают работу на месте взрыва.
Передает УНН со ссылкой на zona.media.
Детали
Справочно
На заводе "Эластик", где производят боеприпасы, уже был взрыв осенью 2021 года. Тогда инцидент произошел в пороховом цехе предприятия. Погибли 17 человек.
Напомним
На заводе "Эластик" в Рязанской области РФ произошел взрыв в пороховом цехе, что привело к пожару и полному разрушению здания.
Поисково-спасательные работы продолжаются, несколько дней назад сообщалось, что три человека были спасены.