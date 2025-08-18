Вибух на заводі "еластик" у рязанській області: вже 20 загиблих
Київ • УНН
На заводі "еластик" у рязанській області рф у пороховому цеху стався вибух. Загинуло 20 осіб, 134 постраждали, 31 госпіталізовано.
Також, крім 20 жертв, російські ЗМІ повідомляють про 134 постраждалих. Згідно з актуальними даними, рятувальники продовжують роботу в місці вибуху.
Передає УНН із посиланням на zona.media.
Деталі
Кількість жертв вибуху на заводі "еластик" у рязанській області збільшилася до 20 осіб. Загальна кількість постраждалих досягла 134 — 31 людина госпіталізована. Рятувальники продовжують пошукові роботи.
Довідково
На заводі "Еластик", де виробляють боєприпаси, вже був вибух восени 2021 року. Тоді інцидент стався у пороховому цеху підприємства. Загинули 17 осіб.
Нагадаємо
На заводі "Еластик" у рязанській області рф стався вибух у пороховому цеху, що призвів до пожежі та повного руйнування будівлі.
Пошуково-рятувальні роботи тривають, декілька днів тому повідомлялось, що трьох людей було врятовано.