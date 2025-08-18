$41.450.00
Трамп: Зеленський може майже негайно закінчити війну з росією, якщо захочеPhoto
17 серпня, 18:51 • 25768 перегляди
Коаліція охочих готова розмістити сили стримування в Україні та взяти під захист небо та море - заява
Ексклюзив
17 серпня, 10:14 • 45899 перегляди
В Олександрії на Кіровоградщині жінка випадково переїхала доньку
Ексклюзив
17 серпня, 07:17 • 86897 перегляди
Переломний тиждень: що чекає всі знаки Зодіаку 18–24 серпня
16 серпня, 12:47 • 137797 перегляди
Маємо успіхи на надзвичайно складних ділянках під Добропіллям і Покровськом: Зеленський провів засідання Ставки
Ексклюзив
16 серпня, 10:46 • 88651 перегляди
Саміт Трампа та путіна на Алясці: що змінилося для України
16 серпня, 09:52 • 85980 перегляди
Лідери Європи зробили заяву після розмови з Зеленським і Трампом про саміт на Алясці: що сказали про території та гарантії безпеки
16 серпня, 08:59 • 67657 перегляди
Зеленський у понеділок прибуде до Білого дому, потім можлива зустріч з путіним - Трамп
16 серпня, 07:28 • 55291 перегляди
Зеленський підтвердив тривалу розмову з Трампом про підсумки саміту з путіним: збирається у Вашингтон у понеділок
15 серпня, 23:06 • 248619 перегляди
Ми не змогли знайти повного порозуміння, угоди поки немає: Трамп про переговори із путіним
Переломний тиждень: що чекає всі знаки Зодіаку 18–24 серпня
17 серпня, 07:17 • 86908 перегляди
Хабарник у владі: як Кузьміних уникає вироку, живе за кошт платників податків і просуває ініціативи невигідні українцям
15 серпня, 11:14 • 379042 перегляди
Ми-8 нищать дрони рф, а їх ремонт контролюватиме компанія з орбіти російського ОПК - на чию користь це рішення?15 серпня, 10:28 • 328835 перегляди
Не буде переломною: політолог назвав можливі сценарії зустрічі Трампа та путіна
15 серпня, 09:48 • 331844 перегляди
Святковий стіл на Успіння Богородиці: добірка перевірених рецептів пирогівPhoto15 серпня, 07:14 • 338081 перегляди
Вибух на заводі "еластик" у рязанській області: вже 20 загиблих

Київ • УНН

 • 164 перегляди

На заводі "еластик" у рязанській області рф у пороховому цеху стався вибух. Загинуло 20 осіб, 134 постраждали, 31 госпіталізовано.

Вибух на заводі "еластик" у рязанській області: вже 20 загиблих

Також, крім 20 жертв, російські ЗМІ повідомляють про 134 постраждалих. Згідно з актуальними даними, рятувальники продовжують роботу в місці вибуху.

Передає УНН із посиланням на zona.media.

Деталі

Кількість жертв вибуху на заводі "еластик" у рязанській області збільшилася до 20 осіб. Загальна кількість постраждалих досягла 134 — 31 людина госпіталізована. Рятувальники продовжують пошукові роботи. 

Довідково

На заводі "Еластик", де виробляють боєприпаси, вже був вибух восени 2021 року. Тоді інцидент стався у пороховому цеху підприємства. Загинули 17 осіб.

Нагадаємо

На заводі "Еластик" у рязанській області рф стався вибух у пороховому цеху, що призвів до пожежі та повного руйнування будівлі.

Пошуково-рятувальні роботи тривають, декілька днів тому повідомлялось, що трьох людей було врятовано.

Ігор Тележніков

Новини Світу