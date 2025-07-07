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Взрыв на складе фейерверков в Калифорнии: власти сообщили об обнаружении тел семи пропавших без вести

Киев • УНН

 • 245 просмотра

Власти Северной Калифорнии подтвердили обнаружение тел семи человек, пропавших без вести после мощного взрыва на складе фейерверков компании Devastating Pyrotechnics. Инцидент вызвал пожар площадью 78 акров и уничтожил соседние дома.

Взрыв на складе фейерверков в Калифорнии: власти сообщили об обнаружении тел семи пропавших без вести

Власти Северной Калифорнии объявили об обнаружении тел семи человек, пропавших без вести на прошлой неделе после мощного взрыва на складе фейерверков. Об этом пишет УНН со ссылкой на Newsweek.

Детали

Обновление появилось на следующий день после того, как власти округа Йоло подтвердили, что на месте пожара Окдейл после взрыва во вторник были найдены человеческие останки.

1 июля пожар на пиротехническом объекте в Эспарто, Калифорния, вызвал пожар площадью 78 акров, который унес жизни нескольких человек и уничтожил соседние дома. Пожар привел к переносу празднования фейерверков 4 июля поблизости, включая празднование в Сан-Хосе.

Взрыв на складе, которым управляла компания Devastating Pyrotechnics, вызвал пожар соседних зданий и земельных участков около 18:00 во вторник. Пожар с тех пор потушили, но причина взрыва не подтверждена. Несколько дней сообщалось о пропаже нескольких человек после взрыва, в частности трех братьев.

Офис коронера связался с семьями тех, кто ранее пропал без вести, и будет продолжать предоставлять им своевременную информацию, когда она появится, – сообщил департамент шерифа в обновлении от 4 июля после обнаружения человеческих останков на месте происшествия.

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В субботнем отчете офис шерифа объявил о "контролируемом обезвреживании взрывчатки на месте пожара в Окдейле", которое, по его словам, должно было быть проведено "уполномоченным персоналом" в координации с "CAL FIRE, Национальной командой реагирования ATF и региональными партнерами из саперных подразделений для безопасного удаления опасных материалов, обнаруженных на месте происшествия".

В сообщении отмечалось, что все протоколы безопасности соблюдены, и общественной угрозы нет.

Бригады продолжают уменьшать взрывоопасные ситуации на месте происшествия

 – заявили чиновники округа в воскресном заявлении, полученном Associated Press.

Дополнение

Инцидент произошел около 17:50 по местному времени в районе Эспарто, к северо-западу от Сакраменто. Пожарные прибыли на место и обнаружили многочисленные взрывы и масштабный пожар, охвативший несколько коммерческих зданий. Впоследствии сам склад взорвался, подняв в воздух огромный огненный шар.

Семь человек остаются пропавшими без вести

- говорится в совместном заявлении спасателей.
Павел Зинченко

Павел Зинченко

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