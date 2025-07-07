Вибух на складі фейєрверків у Каліфорнії: влада повідомила про виявлення тіл семи людей, які пропали безвісти

Влада Північної Каліфорнії оголосила про виявлення тіл семи людей, які зникли безвісти минулого тижня після потужного вибуху на складі феєрверків. Про це пише УНН з посиланням на Newsweek.

Деталі

Оновлення з'явилося на наступний день після того, як влада округу Йоло підтвердила, що на місці пожежі Оукдейл після вибуху у вівторок були знайдені людські рештки.

1 липня пожежа на піротехнічному об'єкті в Еспарто, Каліфорнія, спричинила пожежу площею 78 акрів, яка забрала життя кількох людей та знищила сусідні будинки. Пожежа призвела до перенесення святкування феєрверків 4 липня поблизу, включаючи святкування у Сан-Хосе.

Вибух на складі, яким керувала компанія Devastating Pyrotechnics, спричинив пожежу сусідніх будівель та земельних ділянок близько 18:00 у вівторок. Пожежу з того часу загасили, але причина вибуху не підтверджена. Кілька днів повідомлялося про зникнення кількох людей після вибуху, зокрема трьох братів.

Офіс коронера зв’язався з родинами тих, хто раніше зник безвісти, і продовжуватиме надавати їм своєчасну інформацію, коли вона з’явиться – повідомив департамент шерифа в оновленні від 4 липня після виявлення людських останків на місці події.

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У суботньому звіті офіс шерифа оголосив про "контрольоване знешкодження вибухівки на місці пожежі в Оукдейлі", яке, за його словами, мало бути проведене "уповноваженим персоналом" у координації з "CAL FIRE, Національною командою реагування ATF та регіональними партнерами з саперних підрозділів для безпечного видалення небезпечних матеріалів, виявлених на місці події".

У дописі зазначалося, що всі протоколи безпеки дотримані, і громадської загрози немає.

Бригади продовжують зменшувати вибухонебезпечні ситуації на місці події – заявили чиновники округу в недільній заяві, отриманій Associated Press.

Доповнення

Інцидент трапився близько 17:50 за місцевим часом у районі Еспарто, на північний захід від Сакраменто. Пожежники прибули на місце та виявили численні вибухи та масштабну пожежу, що охопила кілька комерційних будівель. Згодом сам склад вибухнув, здійнявши у повітря величезну вогняну кулю.