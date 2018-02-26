Зимой жертвами морозов в Польше стали 46 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 26 февраля. УНН. В этом зимнем сезоне от морозов в Польше погибли 46 человек. Об этом сообщил правительственный центр безопасности, информирует УНН со ссылкой на “Польское радио”.
По данным центра, за минувшие сутки от переохлаждения умерли два человека. Это произошло во Варминско-Мазурском и Лудзькому воеводствах.
Таким образом, число жертв морозов в этом зимнем сезоне возросло до 46 человек, сообщила пресс-секретарь правительственного центра безопасности Анна Адамкевич.
В ведомстве подчеркнули, что сильные морозы царят на территории всей страны. В связи с этим правительственный центр безопасности призывает всех к оказанию помощи каждому, кому больше угрожает опасность.
Напомним, сегодня в Украине холодная без осадков погода с температурой днем 9-14° мороза; в южной части и на Закарпатье — 3-8° мороза.