Взимку жертвами морозів у Польщі стали 46 людей

За даними центру, минулої доби від переохолодження померли дві людини. Це сталося у Вармінсько-Мазурському та Лудзькому воєводствах.

Таким чином, число жертв морозів у цьому зимовому сезоні зросло до 46 осіб, повідомила речниця урядового центру безпеки Анна Адамкєвич.

У відомстві підкреслили, що сильні морози панують на території всієї країни. У зв’язку з цим урядовий центр безпеки закликає всіх до надання допомоги кожному, кому найбільше загрожує небезпека.

Нагадаємо, сьогодні в Україні холодна без опадів погода з температурою вдень 9-14° морозу; у південній частині та на Закарпатті — 3-8° морозу.