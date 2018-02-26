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Взимку жертвами морозів у Польщі стали 46 людей

Взимку жертвами морозів у Польщі стали 46 людей

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 лютого. УНН. У цьому зимовому сезоні від морозів у Польщі померли 46 людей. Про це повідомив урядовий центр безпеки, інформує УНН з посиланням на “Польське радіо”.

За даними центру, минулої доби від переохолодження померли дві людини. Це сталося у Вармінсько-Мазурському та Лудзькому воєводствах.

Таким чином, число жертв морозів у цьому зимовому сезоні зросло до 46 осіб, повідомила речниця урядового центру безпеки Анна Адамкєвич.

У відомстві підкреслили, що сильні морози панують на території всієї країни. У зв’язку з цим урядовий центр безпеки закликає всіх до надання допомоги кожному, кому найбільше загрожує небезпека.

Нагадаємо, сьогодні в Україні холодна без опадів погода з температурою вдень 9-14° морозу; у південній частині та на Закарпатті — 3-8° морозу.

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