Употребление чипсов провоцирует развитие детской гипертонии
Киев • УНН
КИЕВ. 16 октября. УНН. Употребление чипсов и газированных напитков может обернуться серьезными проблемами для желудочно-кишечного тракта. Об этом пишет литовское издание jauns.lv, передает УНН.
"Если человек имеет даже незначительные проблемы со здоровьем - употребление чипсов и газированных напитков для него противопоказаны. Ведь эти продукты повышают артериальное давление и провоцируют заболевания желудочно-кишечного тракта", - говорит врач-терапевт Анжела Шакирова.
Есть и еще одна опасность употребления такой снэковой продукции, как чипсы: данный продукт содержит акриламид. Это канцероген, образующийся при жарке картофеля.
Отмечается, что в Евросоюзе предлагают внести акриламид в перечень веществ, вызывающих беспокойство, по двум причинам: как канцероген и как вещество, способное вызывать мутации на генном уровне.
"Но убедительных научных данных пока нет", - отмечает издание.
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При этом, точно доказан вред от жира и соли, которые содержаться в чипсах.
"Из-за обилия масла всего 100 граммов продукта содержат 500 килокалорий. Для среднестатистической женщины это треть всего рекомендованного суточного рациона. Избыток соли очень вредит сердечно-сосудистой системе.
Например, стремительное развитие детской гипертонии некоторые исследователи связывают именно с популярностью чипсов среди подростков. Могут возникнуть и проблемы с желудочно-кишечным трактом", - предупреждают врачи.
Как писал УНН, в украинском парламенте заговорили о запрете на продажу снэков детям, не достигших 16-летнего возраста. Депутаты намерены разработать соответствующий законопроект.
Также напомним, несколько месяцев назад за обман покупателей (путем размещения на этикетках ложных данных о товаре) была оштрафована снэковая компания ООО "Снэк Экспорт". Принадлежит фирма отцу нардепа от РПЛ Сергея Рыбалки - Виктору Рыбалке. АМКУ обязал компанию выплатить штраф в размере 68 тыс. грн.