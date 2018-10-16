Вживання чіпсів провокує розвиток дитячої гіпертонії

"Якщо людина має навіть незначні проблеми зі здоров'ям - вживання чіпсів і газованих напоїв для нього протипоказані. Адже ці продукти підвищують артеріальний тиск і провокують захворювання шлунково-кишкового тракту", - говорить лікар-терапевт Анжела Шакірова.

Є і ще одна небезпека вживання такої снекової продукції, як чіпси: даний продукт містить акриламід. Це канцероген, що утворюється при смаженні картоплі.

Відзначається, що в Євросоюзі пропонують внести акриламід до переліку речовин, що викликають занепокоєння, з двох причин: як канцероген і як речовина, здатна викликати мутації на генному рівні.

"Але переконливих наукових даних поки немає", - зазначає видання.

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При цьому, точно доведено шкоду від жиру і солі, що містяться в чіпсах.

"Через велику кількість олії всього 100 грамів продукту містять 500 кілокалорій. Для середньостатистичної жінки це третина всього рекомендованого добового раціону. Надлишок солі дуже шкодить серцево-судинній системі.

Наприклад, стрімкий розвиток дитячої гіпертонії деякі дослідники пов'язують саме з популярністю чіпсів серед підлітків. Можуть виникнути і проблеми з шлунково-кишковим трактом", - попереджають лікарі.

Як писав УНН, в українському парламенті заговорили про заборону на продаж снеків дітям, які не досягли 16-річного віку. Депутати мають намір розробити відповідний законопроект.

Також нагадаємо, кілька місяців тому за обман покупців (шляхом розміщення на етикетках помилкових даних про товар) була оштрафована снекова компанія ТОВ "Снек Експорт". Належить фірма батькові нардепа від РПЛ Сергія Рибалки - Віктору Рибалці. АМКУ зобов'язав компанію виплатити штраф у розмірі 68 тис. грн.