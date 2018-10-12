Снэки попали в список самых опасных продуктов для здоровья зубов
Киев • УНН
КИЕВ. 12 октября. УНН. Орешки, чипсы и семечки попали в ТОП-9 самых опасных продуктов для здоровья зубов, передает УНН со ссылкой на данные Американской стоматологической ассоциации.
"Крекеры и чипсы - это популярные снэки, состоящие из быстрых углеводов, которые под воздействием слюны превращаются в глюкозу, вредную для зубов. Добавьте к этому вязкую текстуру и своеобразный "мучной" налет, который остается на поверхности зубов после того, как вы полакомитесь этими продуктами", - отмечается в сообщении.
В то же время, употребление орехов и семечек разрушает эмаль зубов, предупреждают стоматологи.
"Из-за своей плотной структуры эти продукты могут привести к сколам зубов и повреждению имеющихся пломб и коронок", - подчеркивается в сообщении.
В список самых опасных продуктов для здоровья зубов также попали сухофрукты, цитрусовые и попкорн.
Напомним, как писал УНН, в украинском парламенте заговорили о запрете на продажу снэков детям, не достигших 16-летнего возраста. Депутаты намерены разработать соответствующий законопроект.
Также напомним, несколько месяцев назад за обман покупателей (путем размещения на этикетках ложных данных о товаре) была оштрафована снэковая компания ООО "Снэк Экспорт". Принадлежит фирма отцу нардепа от РПЛ Сергея Рыбалки - Виктору Рыбалке. АМКУ обязал компанию выплатить штраф в размере 68 тыс. грн.