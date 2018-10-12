Снеки потрапили до списку найнебезпечніших продуктів для здоров'я зубів

"Крекери і чіпси - це популярні снеки, що складаються з швидких вуглеводів, які під впливом слини перетворюються у глюкозу, шкідливу для зубів. Додайте до цього в'язку текстуру і своєрідний "борошняний" наліт, який залишається на поверхні зубів після того, як ви поласуєте цими продуктами", - відзначається у повідомленні.

У той же час, вживання горіхів і насіння руйнує емаль зубів, попереджають стоматологи.

"Через свою щільну структуру ці продукти можуть привести до відколів зубів і пошкодження наявних пломб і коронок", - підкреслюється у повідомленні.

У список найнебезпечніших продуктів для здоров'я зубів також потрапили сухофрукти, цитрусові і попкорн.

Нагадаємо, як писав УНН, в українському парламенті заговорили про заборону на продаж снеків дітям, які не досягли 16-річного віку. Депутати мають намір розробити відповідний законопроект.

Також нагадаємо, кілька місяців тому за обман покупців (шляхом розміщення на етикетках помилкових даних про товар) була оштрафована снекова компанія ТОВ "Снек Експорт". Належить фірма батькові нардепа від РПЛ Сергія Рибалки - Віктору Рибалці. АМКУ зобов'язав компанію виплатити штраф у 68 тис. грн.