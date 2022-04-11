Уже почти 300 священников УПЦ МП требуют отдать патриарха Кирилла под церковный трибунал
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. Около трех сотен священников Украинской православной церкви Московского патриархата стремятся отдать патриарха московского и всея Руси Кирилла под международный церковный трибунал. Соответствующее заявление опубликовал в субботу в Facebook протоиерей Андрей Пинчук, пишет УНН.
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Так, по словам Пинчука "международный церковный трибунал" - речь идет о Соборе Предстоятелей Древних Восточных Церквей.
Протоиерей поясняет, что уже много веков в Православной Церкви существует традиция обращаться в суд такого собора в случае серьезных конфликтов. Собор Восточных Патриархов неоднократно рассматривал иски против самых высоких церковных сановников.
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"Сегодня, когда Московский патриарх Кирилл откровенно поддерживает захватническую войну россии против Украины, мы, священники Украинской Православной Церкви, решили обратиться к Собору Предстоятелей Древних Восточных Церквей с иском против патриарха Кирилла”, - пишет Пинчук.
С его слов, главные обвинения:
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- Кирилл проповедует доктрину "русского мира", которая не соответствует православному учению и должна быть осуждена как ересь;
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- Кирилл совершил моральные преступления, благословив войну против Украины и полностью поддержав агрессивные действия российских войск на территории Украины.
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Добавим
Как говорится в обращении, обнародованном протоиереем, священнослужители призывают Предстоятелей Поместных Православных Церквей:
Отмечается, что это обращение является открытым к подписанию для духовенства Украинской Православной Церкви.
По состоянию на 18:55 по Киеву к обращению присоединилось 292 священнослужителя.