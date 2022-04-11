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Уже почти 300 священников УПЦ МП требуют отдать патриарха Кирилла под церковный трибунал

Киев • УНН

 • 502839 просмотра

КИЕВ. 11 апреля. УНН. Около трех сотен священников Украинской православной церкви Московского патриархата стремятся отдать патриарха московского и всея Руси Кирилла под международный церковный трибунал. Соответствующее заявление опубликовал в субботу в Facebook протоиерей Андрей Пинчук, пишет УНН.

Уже почти 300 священников УПЦ МП требуют отдать патриарха Кирилла под церковный трибунал

Детали

Так, по словам Пинчука "международный церковный трибунал" - речь идет о Соборе Предстоятелей Древних Восточных Церквей.

Протоиерей поясняет, что уже много веков в Православной Церкви существует традиция обращаться в суд такого собора в случае серьезных конфликтов. Собор Восточных Патриархов неоднократно рассматривал иски против самых высоких церковных сановников.

Цитата

"Сегодня, когда Московский патриарх Кирилл откровенно поддерживает захватническую войну россии против Украины, мы, священники Украинской Православной Церкви, решили обратиться к Собору Предстоятелей Древних Восточных Церквей с иском против патриарха Кирилла”, - пишет Пинчук.

С его слов, главные обвинения:

  • Кирилл проповедует доктрину "русского мира", которая не соответствует православному учению и должна быть осуждена как ересь;
  • Кирилл совершил моральные преступления, благословив войну против Украины и полностью поддержав агрессивные действия российских войск на территории Украины.

Добавим

Как говорится в обращении, обнародованном протоиереем, священнослужители призывают Предстоятелей Поместных Православных Церквей:

  • Четко и однозначно осудить военную агрессию российской федерации против Украины.
  • Призвать президента российской федерации в. в. путина немедленно прекратить войну и освободить все захваченные территории суверенной Украины.
  • Рассмотреть публичные заявления Московского патриарха Кирилла относительно войны против Украины и дать им оценку в свете Священного Писания и Священного Предания Церкви.
  • Рассмотреть на всеправославном уровне доктрину "русского мира", которую в течение многих лет пропагандирует патриарх Кирилл и ставшей одним из идейных оправданий войны российской федерации против Украины, и предоставить этой доктрине оценку с точки зрения православного учения и в случае осуждения этой доктрины, привлечь патриаха Кирилла к ответственности и лишить права занимать патриарший престол.

    • Отмечается, что это обращение является открытым к подписанию для духовенства Украинской Православной Церкви.

    По состоянию на 18:55 по Киеву к обращению присоединилось 292 священнослужителя.

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