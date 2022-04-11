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Вже майже 300 священиків УПЦ МП вимагають віддати патріарха Кирила під церковний трибунал

Київ • УНН

 • 502839 перегляди

КИЇВ. 11 квітня. УНН. Близько трьох сотень священиків Української православної церкви Московського патріархату прагнуть віддати патріарха московського та всієї Русі Кирила під міжнародний церковний трибунал. Відповідну заяву опублікував в суботу у Facebook протоієрей Андрій Пінчук, пише УНН.

Вже майже 300 священиків УПЦ МП вимагають віддати патріарха Кирила під церковний трибунал

Деталі

Так, зі слів Пінчука, "міжнародний церковний трибунал" - мова йде про Собор Предстоятелів Древніх Східних Церков.

Протоієрей пояснює, що вже багато століть в Православній Церкві існує традиція звертатися до суду такого Собору у випадку серйозних конфліктів. Собор Східних Патріархів неодноразово розглядав позови проти найвищих церковних сановників.

Цитата

"Сьогодні, коли Московський патріарх Кирил відверто підтримує загарбницьку війну росії проти України, ми, священники Української Православної Церкви, вирішили звернутися до Собору Предстоятелів Древніх Східних Церков з позовом проти патріарха Кирила”, - пише Пінчук.

З його слів, головні звинувачення:

  • Кирил проповідує доктрину "русского мира", яка не відповідає православному вченню та має бути засуджена як єресь;
  • Кирил скоїв моральні злочини, благословивши війну проти України і повністю підтримавши агресивні дії російських військ на території України.

Додамо

Як йдеться в зверненні, оприлюдненому протоієреєм, священослужителі закликають Предстоятелів Помісних Православних Церков:

  • Чітко і однозначно засудити військову агресію російської федерації проти України.
  • Закликати президента російської федерації в. в. путіна негайно припинити війну та звільнити усі захоплені території суверенної України.
  • Розглянути публічні заяви Московського патріарха Кирила щодо війни проти України та надати їм оцінку в світлі Святого Письма та Священного Передання Церкви.
  • Розглянути на всеправославному рівні доктрину "русского мира", яку протягом багатьох років пропагує патріарх Кирил і яка стала одним з ідейних виправдань війни російської федерації проти України, та надати цій доктрині оцінку з точки зору православного вчення та в разі засудження цієї доктрини, притягнути патріаха Кирила до відповідальності та позбавити права обіймати патріарший престол.

    • Зазначається, що це звернення є відкритим до підписання для духовенства Української Православної Церкви.

    Станом на 18:55 за Києвом до звернення приєдналось 292 священнослужителя.

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