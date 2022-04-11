Вже майже 300 священиків УПЦ МП вимагають віддати патріарха Кирила під церковний трибунал
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Близько трьох сотень священиків Української православної церкви Московського патріархату прагнуть віддати патріарха московського та всієї Русі Кирила під міжнародний церковний трибунал. Відповідну заяву опублікував в суботу у Facebook протоієрей Андрій Пінчук, пише УНН.
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Так, зі слів Пінчука, "міжнародний церковний трибунал" - мова йде про Собор Предстоятелів Древніх Східних Церков.
Протоієрей пояснює, що вже багато століть в Православній Церкві існує традиція звертатися до суду такого Собору у випадку серйозних конфліктів. Собор Східних Патріархів неодноразово розглядав позови проти найвищих церковних сановників.
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"Сьогодні, коли Московський патріарх Кирил відверто підтримує загарбницьку війну росії проти України, ми, священники Української Православної Церкви, вирішили звернутися до Собору Предстоятелів Древніх Східних Церков з позовом проти патріарха Кирила”, - пише Пінчук.
З його слів, головні звинувачення:
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- Кирил проповідує доктрину "русского мира", яка не відповідає православному вченню та має бути засуджена як єресь;
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- Кирил скоїв моральні злочини, благословивши війну проти України і повністю підтримавши агресивні дії російських військ на території України.
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Додамо
Як йдеться в зверненні, оприлюдненому протоієреєм, священослужителі закликають Предстоятелів Помісних Православних Церков:
Зазначається, що це звернення є відкритим до підписання для духовенства Української Православної Церкви.
Станом на 18:55 за Києвом до звернення приєдналось 292 священнослужителя.