Уже 30 недель: беларусь снова продлила военные учения

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«Обучение вс рб/рф в беларуси продлено как минимум до 28 ноября. Об этом свидетельствует график проведения учений на белорусских полигонах. 19-20 ноября станут выходными днями для некоторых полигонов. Также некоторые полигоны, на которых сконцентрированы вс рф, на этой неделе будут работать без выходных: «Осиповичский», «Обуз-Лесновский», «Лепельский», «Доманова», - говорится в сообщении.

Детали

В целом, продолжение учений на белорусских полигонах с 21 ноября выглядит следующим образом:



227 общевойсковой полигон «Борисовский» (Борисовский район) до 26.11;



Полигон «Гожский» 6 омбр. (Гродненский район) до 25.11;



Полигон «Брестский»38 едшбр. (Брестский район) до 26.11;



Полигон «Осиповичский»51 абр. (Осиповичский район) до 27.11;



212-й авиационный полигон «Неман» (Новогрудский район) до 25.11;



230 общевойсковой полигон «Обуз-Лесновский» (Барановичский район) до 28.11;



174 учебный полигон ВВС и войск ПВО «Доманова» (Ивацевичский район) до 27.11;



Полигон «Лепельский»19 омбр. (Лепельский район) до 27.11.



Общее количество продолжений военных учений с 29 апреля 2022 года составляет 30 недель. белорусская армия стала более подготовлена ​​для оборонительных операций. Однако, как отмечают военные эксперты, она по-прежнему не подготовлена ​​к масштабному наступлению из-за отсутствия реального боевого опыта.

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