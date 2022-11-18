Уже 30 недель: беларусь снова продлила военные учения
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Вооруженные силы республики белорусь и российской федерации будут проводить учения на белорусских военных полигонах минимум до 28 ноября. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал Беларускі Гаюн.
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«Обучение вс рб/рф в беларуси продлено как минимум до 28 ноября. Об этом свидетельствует график проведения учений на белорусских полигонах. 19-20 ноября станут выходными днями для некоторых полигонов. Также некоторые полигоны, на которых сконцентрированы вс рф, на этой неделе будут работать без выходных: «Осиповичский», «Обуз-Лесновский», «Лепельский», «Доманова», - говорится в сообщении.
Детали
В целом, продолжение учений на белорусских полигонах с 21 ноября выглядит следующим образом:
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- 227 общевойсковой полигон «Борисовский» (Борисовский район) до 26.11;
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- Полигон «Гожский» 6 омбр. (Гродненский район) до 25.11;
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- Полигон «Брестский»38 едшбр. (Брестский район) до 26.11;
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- Полигон «Осиповичский»51 абр. (Осиповичский район) до 27.11;
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- 212-й авиационный полигон «Неман» (Новогрудский район) до 25.11;
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- 230 общевойсковой полигон «Обуз-Лесновский» (Барановичский район) до 28.11;
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- 174 учебный полигон ВВС и войск ПВО «Доманова» (Ивацевичский район) до 27.11;
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- Полигон «Лепельский»19 омбр. (Лепельский район) до 27.11.
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Общее количество продолжений военных учений с 29 апреля 2022 года составляет 30 недель. белорусская армия стала более подготовлена для оборонительных операций. Однако, как отмечают военные эксперты, она по-прежнему не подготовлена к масштабному наступлению из-за отсутствия реального боевого опыта.
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