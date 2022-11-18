Вже 30 тижнів: білорусь знову продовжила військові навчання

Цитата

«Навчання зс рб/рф у білорусі продовжено як мінімум до 28 листопада. Про це свідчить графік проведення навчань на білоруських полігонах. 19-20 листопада стануть вихідними днями для деяких полігонів. Також деякі полігони, на яких сконцентровані зс рф, цього тижня працюватимуть без вихідних: «Осиповичський», «Обуз-Ліснівський», «Лепельський», «Доманова», - ідеться в повідомленні.

Деталі

Загалом продовження навчань на білоруських полігонах з 21 листопада виглядає так:



227 загальновійськовий полігон «Борисівський» (Борисівський район) до 26.11;



Полігон «Гозький» 6 омбр. (Гродненський район) до 25.11;



Полігон «Брестський» 38 одшбр. (Брестський район) до 26.11;



Полігон «Осиповичський» 51 абр. (Осиповичський район) до 27.11;



212-й авіаційний полігон «Німан» (Новогрудський район) до 25.11;



230 загальновійськовий полігон «Обуз-Ліснівський» (Барановичський район) до 28.11;



174 навчальний полігон ВПС та військ ППО «Доманова» (Івацевичський район) до 27.11;



Полігон «Лепельський» 19 омбр. (Лепельський район) до 27.11.



Загальна кількість продовжень військових навчань з 29 квітня 2022 року становить 30 тижнів. білоруська армія стала більш підготовлена для оборонних операцій. Однак, як зазначають військові експерти, вона, як і раніше, не підготовлена до масштабного наступу через відсутність реального бойового досвіду.

Доповнення

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