Уже 30 стран Европы объявили бойкот российским пропагандистским каналам

Детали



"На сегодня уже тридцать стран Европы полностью или частично выключили из своего эфира российские пропагандистские каналы. Считаю, это большая победа для нас и для всего цивилизованного мира", — написал Ткаченко.

Министр добавил, что параллельно растет количество стран, в которых транслируют программы на украинском языке.

Сейчас МКИП ожидает от ЕС отключения со спутниковой платформы "Eutelsat" российских каналов и запуск украинского вещания.

"Во время каждого общения с профильными коллегами-министрами ЕС я призываю бойкотировать каналы российской федерации на всех мировых платформах. Рупоры кремля должны замолчать в мире", - добавил Ткаченко.

Напомним

YouTube заблокировал российские пропагандистские каналы в Украине.

С 28 февраля для украинских пользователей видеосервиса недоступны: "Первый канал", "Россия 24" и "Россия 1", TASS, "РИА Новости", РБК, "Телеканал Звезда" и ряд других каналов.