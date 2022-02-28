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YouTube заблокував в Україні пропагандистські російські канали

YouTube заблокував в Україні пропагандистські російські канали

Київ • УНН

 • 151481 перегляди

КИЇВ. 28 лютого. УНН. Відеосервіс YouTube заблокував пропагандистські російські канали в Україні. Про це повідомляє УНН із посиланням на Мінцифри.

Деталі

Відсьогодні в Україні недоступні: "Первый канал", "Россия 24" і "Россия 1", TASS, "РИА Новости", РБК, "Телеканал Звезда" і ще низку каналів.

"Дякуємо YouTube за це рішення. Це великий крок до нашої спільної перемоги. Тепер і російські канали поступово ідуть маршрутом російського військового корабля", — ідеться у повідомленні.

Нагадаємо

Google Maps заблокував в Україні дві функції, щоб убезпечити українців. 

Перша — функція накладання в реальному часі дорожнього руху на картах Google. Деякі дослідники використовували її для спостереження за ситуацією на відстані.

Друга — функція Live Business. Вона показує, наскільки популярним місце може бути в певний момент часу.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: YouTube вимкнув монетизацію каналів Russia Today

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