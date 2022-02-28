YouTube заблокировал в Украине пропагандистские российские каналы
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. Видеосервис YouTube заблокировал пропагандистские российские каналы в Украине. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Минцифры.
Детали
С сегодняшнего дня в Украине недоступны: "Первый канал", "Россия 24" и "Россия 1", TASS, "РИА Новости", РБК, "Телеканал Звезда" и еще ряд каналов.
"Спасибо YouTube за это решение. Это большой шаг к нашей общей победе. Теперь и российские каналы постепенно идут по маршруту российского военного корабля", - говорится в сообщении.
Напомним
Google Maps заблокировал в Украине две функции, чтобы обезопасить украинцев.
Первая — функция наложения в реальном времени дорожного движения на картах Google. Некоторые исследователи использовали ее для наблюдения за ситуацией на расстоянии.
Вторая — функция Live Business. Она показывает, насколько популярным место может быть в определенный момент времени.
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