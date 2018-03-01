Въезд грузовиков ограничили до восьми крупных городов
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. Из-за непогоды въезд крупногабаритного транспорта ограничен в города Киев, Днепр, Запорожье, Кропивницкий, Кременчуг, Николаев, Одесса, Херсон. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГСЧС.
"Для обеспечения расчистки дорог и городов от снега ограничен въезд крупногабаритного транспорта в города Киев, Днепр, Запорожье, Кропивницкий, Кременчуг, Николаев, Одесса, Херсон и на отдельных участках дорог Запорожской, Одесской, Николаевской и Киевской областей", - говорится в сообщении.
В связи с усилением ветра ограничено лоцманскую проводку судов в Мариупольском, Николаевском, Одесском, Херсонском и Южненском морских торговых портах.
Аэропорты работают в штатном режиме, добавили в ведомстве.
Напомним, без света из-за непогоды в Украине остались 174 городов и сел.