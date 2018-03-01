В'їзд вантажівок обмежили до восьми великих міст
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. Через негоду в'їзд великогабаритного транспорту обмежено до міст Київ, Дніпро, Запоріжжя, Кропивницький, Кременчук, Миколаїв, Одеса, Херсон. Про це УНН повідомили у прес-службі ДСНС.
"Для забезпечення розчистки доріг та міст від снігу обмежено в’їзд великогабаритного транспорту до міст Київ, Дніпро, Запоріжжя, Кропивницький, Кременчук, Миколаїв, Одеса, Херсон та на окремих ділянках доріг Запорізької, Одеської, Миколаївської та Київської областей", - йдеться у повідомленні.
У зв'язку з посиленням вітру обмежено лоцманську проводку суден у Маріупольському, Миколаївському, Одеському, Херсонському та Южненському морських торгівельних портах.
Аеропорти працюють у штатному режимі, додали у відомстві.
Нагадаємо, без світла через негоду в Україні залишилися 174 міст і сіл.