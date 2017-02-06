Въезд грузовиков в Киев ограничено до 10:00

"В связи с неблагоприятными погодными условиями и с целью предупреждения возникновения аварийных ситуаций, было принято решение с 6:00 до 10:00 6 февраля 2017 года ввести ограничения движения на въезд в город Киев тяжеловесных транспортных средств", - говорится в сообщении.

Напомним, 6 февраля в Киеве - сильные снегопады. Ночью вероятный прирост высоты снежного покрова - 1,5-2 см, днем ​​- на 2-3 см. Температура ночью - 7-9 градусов мороза, днем ​​- около 5-7 градусов мороза.