Въезд грузовиков в Киев ограничено до 10:00
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. С 6:00 до 10:00 въезд грузового транспорта в город Киев запрещено. Об этом УНН сообщили в пресс-службе "Автомобильных дорог Украины".
"В связи с неблагоприятными погодными условиями и с целью предупреждения возникновения аварийных ситуаций, было принято решение с 6:00 до 10:00 6 февраля 2017 года ввести ограничения движения на въезд в город Киев тяжеловесных транспортных средств", - говорится в сообщении.
Напомним, 6 февраля в Киеве - сильные снегопады. Ночью вероятный прирост высоты снежного покрова - 1,5-2 см, днем - на 2-3 см. Температура ночью - 7-9 градусов мороза, днем - около 5-7 градусов мороза.