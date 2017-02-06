В'їзд вантажівок до Києва обмежено до 10 години
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. З 6:00 до 10:00 в’їзд вантажного транспорту до міста Києва заборонено. Про це УНН повідомили у прес-службі "Автомобільних доріг України".
"У зв’язку з несприятливими погодними умовами та з метою попередження виникнення аварійних ситуацій, було прийнято рішення з 6:00 до 10:00 6 лютого 2017 року ввести обмеження руху на в’їзд в місто Київ великовагових транспортних засобів", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 6 лютого у Києві - сильні снігопади. Вночі ймовірний приріст висоти снігового покриву - 1,5-2 см, вдень - на 2-3 см. Температура вночі - 7-9 градусів морозу, вдень - близько 5-7 градусів морозу.