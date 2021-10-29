Вьетнам планирует с ноября частично отменить карантин для туристов

Детали

Речь идет о провинциях Куангнинь, Куангнам, Кханьхоа, городе Дананг и острове Фукуок.

Туристы должны будут забронировать авиабилеты, тест на COVID-19, отель, а также обозначить места, которые они планируют посетить. Первый тест необходимо будет сделать по прибытию, после отрицательного результата иностранец на неделю будет освобожден от карантина. Через семь дней тестирование будет проведено повторно. Максимально турист сможет оставаться во Вьетнаме 90 дней.

Однако даже при отрицательном тесте на коронавирус иностранцам нельзя будет свободно перемещаться по стране. Им необходимо оставаться со своей туристической группой и посещать заранее обговоренные места. Контакты с другими туристическими группами нужно будет свести к минимуму. Если турист захочет посетить место, не предусмотренное программой, он должен будет заранее зарегистрировать свою поездку.

Турист должен быть привит препаратом от COVID-19, который признан Вьетнамом.

Дополнение

Ранее власти Вьетнама отказались от так называемой политики нулевой заболеваемости COVID из-за ухудшения экономической ситуации в стране. Такая политика действовала в одном из крупнейших городов страны, Хошимине, почти три месяца. На этом фоне многим предприятиям пришлось приостановить производство: о проблемах с поставками из Вьетнама в числе прочих сообщали Apple, Samsung, Toyota и Nike.

Согласно статистике ВОЗ — во Вьетнаме зафиксировали 900 585 случаев заболевания, жертвами стали 21 856 человек.