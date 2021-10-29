В'єтнам планує з листопада частково скасувати карантин для туристів

Деталі

Йдеться про провінції Куангнінь, Куангнам, Кханьхоа, місто Дананг і остров Фукуок.

Туристи повинні будуть забронювати квитки, тест на COVID-19, готель, а також позначити місця, які вони планують відвідати. Перший тест необхідно буде зробити після прибуття, після негативного результату іноземця на тиждень буде звільнено від карантину. За сім днів тестування буде проведено повторно. Максимально турист зможе залишатися у В’єтнамі 90 днів.

Однак навіть за негативного тесту на коронавірус іноземцям не можна буде вільно пересуватися країною. Їм необхідно залишатися зі своєю туристичною групою та відвідувати заздалегідь обговорені місця. Контакти з іншими туристичними групами потрібно буде звести до мінімуму. Якщо турист захоче відвідати місце, не передбачене програмою, він повинен заздалегідь зареєструвати свою поїздку.

Турист повинен бути щеплений препаратом від COVID-19, який визнано В’єтнамом.

Доповнення

Раніше влада В’єтнаму відмовилася від так званої політики нульової захворюваності COVID через погіршення економічної ситуації в країні. Така політика діяла в одному з найбільших міст країни, Хошимін, майже три місяці. На цьому фоні багатьом підприємствам довелося призупинити виробництво: про проблеми з поставками з В’єтнаму серед інших повідомляли Apple, Samsung, Toyota та Nike.

Згідно зі статистикою ВООЗ — у В’єтнамі зафіксували 900 585 випадків захворювання, жертвами стали 21 856 осіб.