Вятрович назвал польское дело против украинца за тризуб на авто кощунством

"Это, к сожалению, пример того, как политические изменения приводят к тому, что в Польше политики пытаются искать в истории какие-то моменты, которые скорее сорят украинцев с поляками, а если их нет, то пытаются спровоцировать эти споры. Потому что обвинять человека в преступлении за наличие государственного герба Украины на автомобиле, мне кажется, что это просто кощунством", - сказал Вятрович.

Напомним, из-за красно-черного тризуба на авто в Польше расследуют дело относительно преподавателя Львовской политехники Ивана Кульчицкого.

По информации польского издания, инцидент имел место в Перемышле еще 17 ноября. Тогда один из местных жителей сделал замечание водителю на автомобиле которого была наклейка с красным тризубом на черном фоне.

Поляк требовал, чтобы украинец снял наклейку с авто, а когда последний отказал - вызвал полицию. Прибывшие на место допросили украинца и сообщили ему о нарушении законодательства Польши.