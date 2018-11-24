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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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6 марта, 19:19 • 141622 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145401 просмотра

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Вятрович назвал польское дело против украинца за тризуб на авто кощунством

Вятрович назвал польское дело против украинца за тризуб на авто кощунством

Киев  •  УНН

 • 14635 просмотра

КИЕВ. 24 ноября. УНН. Председатель Институт национальной памяти Украины Владимир Вятрович назвал кощунством привлечение к уголовной ответственности украинца в Польше за наклейку на автомобиле с тризубом Украины. Об этом он сказал в комментарии УНН.

"Это, к сожалению, пример того, как политические изменения приводят к тому, что в Польше политики пытаются искать в истории какие-то моменты, которые скорее сорят украинцев с поляками, а если их нет, то пытаются спровоцировать эти споры. Потому что обвинять человека в преступлении за наличие государственного герба Украины на автомобиле, мне кажется, что это просто кощунством", - сказал Вятрович.

Напомним, из-за красно-черного тризуба на авто в Польше расследуют дело относительно преподавателя Львовской политехники Ивана Кульчицкого.

По информации польского издания, инцидент имел место в Перемышле еще 17 ноября. Тогда один из местных жителей сделал замечание водителю на автомобиле которого была наклейка с красным тризубом на черном фоне.

Поляк требовал, чтобы украинец снял наклейку с авто, а когда последний отказал - вызвал полицию. Прибывшие на место допросили украинца и сообщили ему о нарушении законодательства Польши.

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