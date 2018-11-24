В'ятрович назвав польську справу проти українця за тризуб на авто блюзнірством
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. Голова Інститут національної пам’яті України Володимир В’ятрович назвав блюзнірством притягнення до кримінальної відповідальності українця у Польщі за наліпку на автомобілі з тризубом України. Про це він сказав у коментарі УНН.
“Це, на жаль, приклад того, як політичні зміни призводять до того, що в Польщі політики намагаються шукати в історії якісь моменти, які радше сварять українців з поляками, а коли їх немає, то намагаються спровокувати ці суперечки. Тому що звинувачувати людину у злочині за наявність державного герба України на автомобілі, мені здається, що це є просто блюзнірством”, — сказав В’ятрович.
Нагадаємо, через червоно-чорний тризуб на авто у Польщі розслідують справу щодо викладача Львівської політехніки Івана Кульчицького.
За інформацією польського видання, інцидент мав місце у Перемишлі ще 17 листопада. Тоді один із місцевих жителів зробив зауваження водію на автівці якого була наліпка із червоним тризубом на чорному тлі.
Поляк вимагав, аби українець зняв наліпку з авто, а коли останній відмовив — викликав поліцію. Правоохоронці, які прибули на місце, допитали українця і повідомили йому про порушення законодавства Польщі.