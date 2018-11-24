В'ятрович назвав польську справу проти українця за тризуб на авто блюзнірством

КИЇВ. 24 листопада. УНН. Голова Інститут національної пам’яті України Володимир В’ятрович назвав блюзнірством притягнення до кримінальної відповідальності українця у Польщі за наліпку на автомобілі з тризубом України. Про це він сказав у коментарі УНН.