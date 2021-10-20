ВВС составило список 100 лучших сериалов XXI века
Киев • УНН
КИЕВ. 20 октября. УНН. BBC Culture опросили 206 телеэкспертов из 43 стран, чтобы выявить лучший сериал 21-го века - вот 100 лучших, рассказывает УНН.
Детали
BBC Culture провела ежегодный опрос кинокритиков, экспертов и представителей индустрии со всего мира, чтобы выбрать лучшие фильмы в определенной категории.
"Телевидение сыграло решающую роль в наших жизнях за последние 18 месяцев, когда мы в равной степени полагались на него как на информацию, развлечения, утешение и вдохновение", - говорится в сообщении ВВС.
Всего было выбрано 460 различных сериалов за которые проголосовали 206 телеэкспертов - критиков, журналистов, ученых и представителей индустрии из 43 стран, от Албании до Уругвая.
Примечательно, что 79 шоу из 100 лучших были созданы мужчинами и только 11 - женщинами, а 10 - сочетанием мужчин и женщин. Эти статистические данные говорят о системном неравенство в отрасли.
УНН публикует первую 20-у и последние 10 мест из списка 100 лучших:
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