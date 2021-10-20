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ВВС составило список 100 лучших сериалов XXI века

Киев • УНН

 • 27644 просмотра

КИЕВ. 20 октября. УНН. BBC Culture опросили 206 телеэкспертов из 43 стран, чтобы выявить лучший сериал 21-го века - вот 100 лучших, рассказывает УНН.

ВВС составило список 100 лучших сериалов XXI века

Детали

BBC Culture провела ежегодный опрос кинокритиков, экспертов и представителей индустрии со всего мира, чтобы выбрать лучшие фильмы в определенной категории.

"Телевидение сыграло решающую роль в наших жизнях за последние 18 месяцев, когда мы в равной степени полагались на него как на информацию, развлечения, утешение и вдохновение", - говорится в сообщении ВВС.

Всего было выбрано 460 различных сериалов за которые проголосовали 206 телеэкспертов - критиков, журналистов, ученых и представителей индустрии из 43 стран, от Албании до Уругвая.

Примечательно, что 79 шоу из 100 лучших были созданы мужчинами и только 11 - женщинами, а 10 - сочетанием мужчин и женщин. Эти статистические данные говорят о системном неравенство в отрасли.

УНН публикует первую 20-у и последние 10 мест из списка 100 лучших:

  • Проволока (2002-2008);
  • Безумец (2007-2015);
  • Во все тяжкие (2008-2013);
  • Дрянь (2016-2019);
  • Игра престолов (2011-2019);
  • Я могу уничтожить тебя (2020)
  • Остатки (2014-2017);
  • Американцы (2013-2018);
  • Офис (Великобритания) (2001-2003);
  • Наследие (2018-);
  • Конь Боджек (2014-2020);
  • Six Feet Under (2001-2005);
  • Твин Пикс: Возвращение (2017)
  • Атланта (2016-);
  • Чернобыль (2019);
  • Корона (2016-);
  • Rock (2006-2013);
  • Дедвуд (2004-2006);
  • Остаться в живых (2004-2010);
  • The Thick of It (2005-2012);

    • ...

  • Мир Дикого Запада (2016-);
  • Покажи мне героя (2015);
  • Treme (2010-2013);
  • Луи (2010-2015);
  • Лютер (2010-2019);
  • Катастрофа (2015-2019);
  • Ганнибал (2013-2015);
  • Сумасшедшая бывшая девушка (2015-2019);
  • Вселенная Стивена (2013-2020);
  • Королевский гамбит (2020).

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