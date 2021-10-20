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ВВС склало список 100 найкращих серіалів XXI століття

Київ • УНН

 • 27644 перегляди

КИЇВ. 20 жовтня. УНН. BBC Culture опитали 206 телеекспертів з 43 країн, щоб виявити найкращий серіал 21-го століття - ось 100 кращих, розповідає УНН.

ВВС склало список 100 найкращих серіалів XXI століття

Деталі

BBC Culture провела щорічне опитування кінокритиків, експертів і представників індустрії з усього світу, щоб вибрати найкращі фільми в певній категорії.

"Телебачення зіграло вирішальну роль у наших життях за останні 18 місяців, коли ми в рівній мірі покладалися на нього як на інформацію, розваги, розраду і натхнення", - йдеться в повідомленні ВВС.

Всього було обрано 460 різних серіалів за які проголосували 206 телеекспертів - критиків, журналістів, науковців та представників індустрії з 43 країн, від Албанії до Уругваю.

Примітно, що 79 шоу з 100 кращих були створені чоловіками і тільки 11 - жінками, а 10 - поєднанням чоловіків і жінок. Обидві ці статистичні дані говорять про системну нерівність в галузі.

УНН публікує першу 20-ту та останні 10 місць із списку 100 кращих:

  • Дріт (2002-2008);
  • Безумець (2007-2015);
  • У всі тяжкі (2008-2013);
  • Дрянь (2016-2019);
  • Гра престолів (2011-2019);
  • Я можу знищити тебе (2020);
  • Залишки (2014-2017);
  • Американці (2013-2018);
  • Офіс (Велика Британія) (2001-2003);
  • Спадщина (2018-);
  • Кінь Боджек (2014-2020);
  • Six Feet Under (2001-2005);
  • Твін Пікс: Повернення (2017);
  • Атланта (2016-);
  • Чорнобиль (2019);
  • Корона (2016-);
  • Rock (2006-2013);
  • Дедвуд (2004-2006);
  • Загублені (2004-2010);
  • The Thick of It (2005-2012);

    • ...

  • Світ Дикого Заходу (2016-);
  • Покажи мені героя (2015);
  • Treme (2010-2013);
  • Луї (2010-2015);
  • Лютер (2010-2019);
  • Катастрофа (2015-2019);
  • Ганнібал (2013-2015);
  • Божевільна колишня дівчина (2015-2019);
  • Всесвіт Стівена (2013-2020);
  • Королівський гамбіт (2020).

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