ВВС склало список 100 найкращих серіалів XXI століття

Деталі

BBC Culture провела щорічне опитування кінокритиків, експертів і представників індустрії з усього світу, щоб вибрати найкращі фільми в певній категорії.

"Телебачення зіграло вирішальну роль у наших життях за останні 18 місяців, коли ми в рівній мірі покладалися на нього як на інформацію, розваги, розраду і натхнення", - йдеться в повідомленні ВВС.

Всього було обрано 460 різних серіалів за які проголосували 206 телеекспертів - критиків, журналістів, науковців та представників індустрії з 43 країн, від Албанії до Уругваю.

Примітно, що 79 шоу з 100 кращих були створені чоловіками і тільки 11 - жінками, а 10 - поєднанням чоловіків і жінок. Обидві ці статистичні дані говорять про системну нерівність в галузі.

УНН публікує першу 20-ту та останні 10 місць із списку 100 кращих:

Дріт (2002-2008);

Безумець (2007-2015);

У всі тяжкі (2008-2013);

Дрянь (2016-2019);

Гра престолів (2011-2019);

Я можу знищити тебе (2020);

Залишки (2014-2017);

Американці (2013-2018);

Офіс (Велика Британія) (2001-2003);

Спадщина (2018-);

Кінь Боджек (2014-2020);

Six Feet Under (2001-2005);

Твін Пікс: Повернення (2017);

Атланта (2016-);

Чорнобиль (2019);

Корона (2016-);

Rock (2006-2013);

Дедвуд (2004-2006);

Загублені (2004-2010);

The Thick of It (2005-2012);

...

Світ Дикого Заходу (2016-);

Покажи мені героя (2015);

Treme (2010-2013);

Луї (2010-2015);

Лютер (2010-2019);

Катастрофа (2015-2019);

Ганнібал (2013-2015);

Божевільна колишня дівчина (2015-2019);

Всесвіт Стівена (2013-2020);

Королівський гамбіт (2020).

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