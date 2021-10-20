ВВС склало список 100 найкращих серіалів XXI століття
Київ • УНН
КИЇВ. 20 жовтня. УНН. BBC Culture опитали 206 телеекспертів з 43 країн, щоб виявити найкращий серіал 21-го століття - ось 100 кращих, розповідає УНН.
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BBC Culture провела щорічне опитування кінокритиків, експертів і представників індустрії з усього світу, щоб вибрати найкращі фільми в певній категорії.
"Телебачення зіграло вирішальну роль у наших життях за останні 18 місяців, коли ми в рівній мірі покладалися на нього як на інформацію, розваги, розраду і натхнення", - йдеться в повідомленні ВВС.
Всього було обрано 460 різних серіалів за які проголосували 206 телеекспертів - критиків, журналістів, науковців та представників індустрії з 43 країн, від Албанії до Уругваю.
Примітно, що 79 шоу з 100 кращих були створені чоловіками і тільки 11 - жінками, а 10 - поєднанням чоловіків і жінок. Обидві ці статистичні дані говорять про системну нерівність в галузі.
УНН публікує першу 20-ту та останні 10 місць із списку 100 кращих:
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