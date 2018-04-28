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ВВС: морской порт в секторе Газа подвергся артобстрелу со стороны Израиля

Киев • УНН

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КИЕВ. 28 апреля. УНН. Морской порт в палестинском секторе Газа подвергся артобстрелу со стороны Израиля. Об этом сообщил телеканал “Би-би-си — Арабия” со ссылкой на собственные источники, передает УНН.

ВВС: морской порт в секторе Газа подвергся артобстрелу со стороны Израиля

По данным телеканала, в результате израильского артобстрела зданий, расположенных на территории порта, есть раненые.

По информации из других источников, целью атаки Израиля были несколько катеров, которые находились в портовой зоне. О возможном причиненном ущербе или пострадавших не сообщается.

Официальных комментариев по данному поводу со стороны администрации сектора Газа не поступало.

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Напомним, в начале апреля десятки тысяч палестинцев (до 30 тыс.) вышли на манифестации вдоль границы сектора Газа и Израиля, приуроченные ко Дню земли (памятной даты посвященной теме выселения палестинцев с их земель Израилем), с требованием возвращения палестинских беженцев в “родные дома”. Протестующие обещают продолжать “Большой марш возвращения” к середине мая.

Во многих районах манифестации перерастали в столкновения с израильскими войсками и полицией.

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