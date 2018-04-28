ВВС: морський порт в секторі Газа піддався артобстрілу з боку Ізраїлю
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Морський порт у палестинському Секторі Гази піддався артобстрілу з боку Ізраїлю. Про це повідомив телеканал “Бі-бі-сі — Арабія” з посиланням на власні джерела, передає УНН.
За даними телеканалу, в результаті ізраїльського артобстрілу будівель, розташованих на території порту, є поранені.
За інформацією з інших джерел, метою атаки Ізраїлю були кілька катерів, які перебували у портовій зоні. Про можливе заподіяній шкоді або постраждалих не повідомляється.
Офіційних коментарів з даного приводу з боку адміністрації Сектора Гази не надходило.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Глави МЗС G7 закликали Ізраїль і Палестину відновити переговори з укладення миру
Нагадаємо, на початку квітня десятки тисяч палестинців (до 30 тис.) вийшли на маніфестації уздовж кордону Сектора Гази та Ізраїлю, приурочені до Дня землі (пам’ятної дати присвяченої темі виселення палестинців з їхніх земель Ізраїлем), з вимогою повернення палестинських біженців до “рідних домівок”. Протестуючі обіцяють продовжувати “Великий марш повернення” до середини травня.
У багатьох районах маніфестації переростали у зіткнення з ізраїльськими військами і поліцією.