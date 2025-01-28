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ВВК во Львове работают в три смены из-за значительного наплыва людей: что известно

Киев  •  УНН

 • 6346 просмотра

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Во Львове наблюдается значительный наплыв людей на прохождение военно-врачебной комиссии. Около 700 "ограниченно годных" лиц ожидают повторного осмотра из-за промедления с прохождением ВВК до последнего срока.

Очереди на прохождение ВВК во Львове резко увеличились из-за того, что многие люди, которые имели статус "ограниченно годных" медлили до крайнего срока с прохождением ВВК. Об этом сообщает Львовский городской совет, передает УНН.

Детали

Как сообщили в горсовете, за последние недели существенно увеличилось количество обращений на ВВК от граждан, которые имели статус "ограниченно годный".

"Государством было предусмотрено 9 месяцев, чтобы все ограниченно годные прошли повторный осмотр ВВК на степень утраты трудоспособности. Однако, большинство заявителей не спешили проходить повторный осмотр в течение установленного времени и отсрочили свой визит до конечного срока. Поэтому за последнее время фиксируем такой ажиотаж в наших городских ВВК. К примеру, по Сиховскому ВВК, если с 4 мая до 1 января прошли этот осмотр 182 ограниченно годных лица, то за период с 1 до 20 января - 150 человек", - сообщили в горсовете.

Отмечается, что в электронной очереди на повторное прохождение ВВК находятся около 700 военнообязанных лиц, которые ранее имели статус ограниченно годных.

"Ажиотаж, спровоцированный переудостоверением ограниченно годных военнообязанных лиц, не влияет на осмотры людей, желающих подписать контракт с Вооруженными Силами Украины. Мобилизационную работу мы обеспечиваем в первую очередь. Задействованы основные и резервные составы наших ВВК. Работаем в полную силу", - заявила руководитель управления здравоохранения Львовского горсовета Марта Матюшко.

Напомним

Военнообязанные в Украине получили возможность оформлять направление на военно-врачебную комиссию (ВВК) онлайн, что избавит от необходимости стоять в очередях возле ТЦК.

Павел Башинский

Павел Башинский

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