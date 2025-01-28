ВЛК у Львові працюють у три зміни через значний наплив людей: що відомо

Черги на проходження ВЛК у Львові різко збільшилися через те, що багато людей, які мали статус "обмежено придатних" зволікали до крайнього терміну з проходженням ВЛК. Про це повідомляє Львівська міська рада, передає УНН.

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Як повідомили в міськраді, за останні тижні суттєво побільшало звернень на ВЛК від громадян, який мали статус "обмежено придатний".

"Державою було передбачено 9 місяців, щоб усі обмежено придатні пройшли повторний огляд ВЛК на ступінь втрати працездатності. Однак, більшість заявників не поспішали проходити повторний огляд протягом встановленого часу і відтермінували свій візит до кінцевого терміну. Тому за останній час фіксуємо такий ажіотаж у наших міських ВЛК. До прикладу, по Сихівському ВЛК, якщо з 4 травня до 1 січня пройшли цей огляд 182 обмежено придатні особи, то за період з 1 до 20 січня – 150 осіб", - повідомили в міськраді.

Зазначається, що в електронній черзі на повторне проходження ВЛК перебувають близько 700 військовозобов’язаних осіб, які раніше мали статус обмежено придатних.

"Ажіотаж, спровокований перепосвідченням обмежено придатних військовозобов’язаних осіб, не впливає на огляди людей, які бажають підписати контракт зі Збройними Силами України. Мобілізаційну роботу ми забезпечуємо першочергово. Задіяні основні та резервні склади наших ВЛК. Працюємо на повну силу", - заявила керівниця управління охорони здоров’я Львівської міськради Марта Матюшко.

Нагадаємо

Військовозобов’язані в Україні отримали можливість оформлювати направлення на військово-лікарську комісію (ВЛК) онлайн, що позбавить необхідності стояти в чергах біля ТЦК.