"Вулверхэмптон" договорился с "Манчестер Сити" о трансфере Зинченко - СМИ

По данным ресурса, “Вулверхэмптон” уже договорился с “Манчестером Сити” по сумме трансфера за переход Зинченко. Теперь клуб должен провести переговоры с нашим земляком чтобы уговорить его перейти в состояние новичка АПЛ.

Однако позиция самого игрока в этом вопросе, который проявлял желание остаться в стане “горожан”, пока не известно.

Отмечено, что новичок АПЛ ищет универсального игрока, способного закрыть несколько позиций.

Примечательно, что по ожиданиям сумма перехода за футболиста должна составить 16 млн. Фунтов.

Кроме того добавим, 21-летний украинец в прошлом сезоне сыграл за “Манчестер Сити” 14 матчей во всех турнирах и вместе с командой стал чемпионом Англии и обладателем Кубка Лиги.