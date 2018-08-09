"Вулверхемптон" домовився з "Манчестер Сіті" про трансфер Зінченка – ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. Новачок Англійської Прем’єр-ліги “Вулверхемптон” наблизився до трансферу українця Олександра Зінченка, повідомляє УНН з посиланням на Expressandstar.com.
За даними ресурсу, “Вулверхемптон” вже домовився із “Манчестером Сіті” щодо суми трансферу за перехід Зінченка. Тепер клуб повинен провести перемовини з нашим земляком аби вмовити його перейти до стану новачка АПЛ.
Проте позиція самого гравця в цьому питання, який виявляв бажання залишитися в стані “городян”, поки не відома.
Зазначено, що новачок АПЛ шукає універсального гравця, здатного закрити кілька позицій.
Примітно, що за очікуваннями сума переходу за футболіста повинна скласти 16 млн. фунтів.
Крім того додамо, 21-річний українець в минулому сезоні зіграв за “Манчестер Сіті” 14 матчів у всіх турнірах та разом з командою став чемпіоном Англії і володарем Кубка Ліги.