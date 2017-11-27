Вулкану Агунг на Бали присвоили наивысший уровень опасности

Речь идет о четвертом уровень опасности. Власти призвали всех жителей в радиусе 10 км от вулкана покинуть территорию.

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Напомним, из-за извержения вулкана Агунг около 24 тыс. жителей острова Бали были эвакуированы. Жителей эвакуировали из 224 населенных пунктов. Кроме того, по данным местных властей, столб пепла поднимался на высоту 7,5 км.

Вулкан является самой высокой точкой острова и считается священной горой у местных жителей. Его высота составляет 3142 м, диаметр кратера - 520 на 375 м.