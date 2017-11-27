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Вулкану Агунг на Балі присвоїли найвищий рівень небезпеки

Київ • УНН

 • 13078 перегляди

КИЇВ. 27 листопада. УНН. Індонезійська влада присвоїла вулкану Агунг найвищий рівень небезпеки. Про це повідомляє УНН з посиланням на Associated Press.

Йдеться про четвертий рівень небезпеки. Влада закликала всіх жителів в радіусі 10 км від вулкана покинути територію.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Виверження вулкану на Балі спричинило збій в роботі авіакомпаній

Нагадаємо, через виверження вулкана Агунг приблизно 24 тис. жителів острова Балі були евакуйовані. Жителів евакуювали з 224 населених пунктів. Окрім того, за даними місцевої влади, стовп попелу піднімався на висоту 7,5 км.

Вулкан є найвищою точкою острова і вважається священною горою у місцевих жителів. Його висота становить 3142 м, діаметр кратера - 520 на 375 м.

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