Вулкану Агунг на Балі присвоїли найвищий рівень небезпеки
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. Індонезійська влада присвоїла вулкану Агунг найвищий рівень небезпеки. Про це повідомляє УНН з посиланням на Associated Press.
Йдеться про четвертий рівень небезпеки. Влада закликала всіх жителів в радіусі 10 км від вулкана покинути територію.
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Нагадаємо, через виверження вулкана Агунг приблизно 24 тис. жителів острова Балі були евакуйовані. Жителів евакуювали з 224 населених пунктів. Окрім того, за даними місцевої влади, стовп попелу піднімався на висоту 7,5 км.
Вулкан є найвищою точкою острова і вважається священною горою у місцевих жителів. Його висота становить 3142 м, діаметр кратера - 520 на 375 м.