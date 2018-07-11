Вукоевич о вердикте ФИФА: я сам заплачу штраф

После матча четвертьфинала чемпионата мира 2018 года по футболу между сборными Хорватии и России Огнен Вукоевич и Домагой Вида выложили видео, в котором посвящают победу в этом матче Украина и “Динамо” (Киев). ФИФА оштрафовала Вукоевича за это на 15 тысяч швейцарских франков. Президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко заявил, что ФФУ компенсирует штраф.

“Я сам заплачу штраф. Не хочу никого другого втягивать в эту ситуацию. Хочу решить ее сам. Я знаю, что ничего плохого сказать не хотел. В ФИФА ко мне никаких других претензий нет. Спасибо всем за поддержку”, — заявил хорват.

Также скаут “Динамо” поблагодарил киевский клубу за возможность работать на чемпионате мира: “Меня вообще не интересует политика. Я — футбольный человек, меня интересует только спорт. Хотел бы поблагодарить “Динамо” и Игоря Суркиса, поскольку он меня отпустил на чемпионат мира со сборной Хорватии несмотря на то, что у меня действующий контракт с клубом. После ЧМ-2018 я возвращаюсь в “Динамо”, у меня будет много работы, поскольку открылось трансферное окно. Нас ждет Суперкубок с “Шахтером”.

Как сообщалось ранее, украинцы начали сбор средств для погашения штрафа Вукоевича.