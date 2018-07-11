Вукоєвич про вердикт ФІФА: я сам заплачу штраф

Після матчу чвертьфіналу чемпіонату світу 2018 року з футболу між збірними Хорватії та Росії Огнєн Вукоєвич і Домагой Віда виклали відео, в якому присвячують перемогу в цьому матчі Україні та “Динамо” (Київ). ФІФА оштрафувала Вукоєвича за це на 15 тисяч швейцарських франків. Президент Федерації футболу України Андрій Павелко заявив, що ФФУ компенсує штраф.

“Я сам заплачу штраф. Не хочу нікого іншого втягувати у цю ситуацію. Хочу вирішити її сам. Я знаю, що нічого поганого сказати не хотів. У ФІФА до мене жодних інших претензій немає. Дякую всім за підтримку”, — заявив хорват.

Також скаут “Динамо” подякував київському клубу за можливість працювати на чемпіонаті світу: “Мене взагалі не цікавить політика. Я — футбольна людина, мене цікавить тільки спорт. Хотів би подякувати “Динамо” та Ігорю Суркісу, оскільки він мене відпустив на чемпіонат світу зі збірною Хорватії незважаючи на те, що у мене чинний контракт із клубом. Після ЧС-2018 я повертаюся до “Динамо”, у мене буде багато роботи, оскільки відкрилося трансферне вікно. На нас чекає Суперкубок із “Шахтарем”.

Як повідомлялося раніше, українці почали збір коштів задля погашення штрафу Вукоєвича.