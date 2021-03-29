В третий раз в карьере обыграла Квитову: Свитолина пробилась в 1/4 финала соревнований в Майами
Киев • УНН
КИЕВ. 29 марта. УНН. Теннисистка Элина Свитолина выиграла матч в четвертом круге соревнований WTA-1000 в Майами против чрезвычайно неудобной для нее соперницы чешки Петры Квитовой, сообщает корреспондент УНН.
Детали
После первого сета казалось, что шансов в украинки почти нет (2:6), однако она продемонстрировала невероятную волю к победе и обыграла соперницу.
Во втором сете Квитова, посеянная под 9-м номером, вплотную подошла к завершению матча - 5:4, хотя подавала в десятом гейме украинка. И первая ракетка Украины воспользовалась такой возможностью, сравняв счет - 5:5, затем сделала брейк - 6:5, и завершила партию в свою пользу - 7:5.
Старт решающего сета оказался на удивление удачным для Свитолиной - 3:0. Однако Квитова сравняла счет. В наиболее важный момент при счете 5:5, украинка совершила еще один брейк - 7:5.
Примечательно, что ранее теннисисты встречались 9 раз, украинка выиграла до этого момента только две встречи.
Стоит отметить
В 1/4 финала Свитолина сыграет с Анастасией Севастовой из Латвии (57 в WTA) или хорваткой Аной Конюх (№338 WTA).